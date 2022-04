Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe justifie son échec sur la Flèche Wallone !

Publié le 21 avril 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Favori sur la Flèche Wallone, Julian Alaphilippe n’a finalement pu faire mieux que 4ème. Une performance évoquée par le double champion du monde.

Triple vainqueur de la Flèche Wallone et tenant du titre, Julian Alaphilippe se présentait ce mercredi avec l’objectif de s’imposer à nouveau sur cette Classique. Aux côtés de Tadej Pogaçar ou encore Alejandro Valverde, Alaphilippe était très attendu. Peut-être un peu trop… Erigé en ultra favori, le double champion du monde n’a finalement pas eu les jambes des bons jours lors de l’ascension du Mur de Huy. N’ayant ainsi pas pu suivre l’attaquant de Dylan Teuns, le Français a fini par se classer à la 4ème place.

« Je me suis senti moins bien que les années précédentes »