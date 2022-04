Cyclisme

Cyclisme : L'énorme déception de Thibaut Pinot...

Publié le 21 avril 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Devancé par Miguel Angel Lopez lors de la quatrième étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot était très déçu à l'arrivée. En larmes, le coureur de la Groupama-FDJ a livré ses sentiments.

Thibaut Pinot a vécu des derniers mois compliqués. Tout proche de la victoire au Tour de France 2019, le coureur de 30 ans est passé par une grosse période de doutes à la suite de sa chute sur la Promenade des Anglais en 2020. Mais motivé comme jamais, le grimpeur de la Groupama-FDJ retrouve des sensations cette saison. Aligné au Tour des Alpes, Pinot espérait performer lors de l'étape reine ce jeudi. Mais encore une fois, le Français est passé proche de monter sur la plus haute marche du podium, devancé seulement par Miguel Angel Lopez.

Pinot en larmes après sa deuxième place au Tour des Alpes