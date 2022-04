Cyclisme

Cyclisme : L’inquiétante déclaration de Bardet sur Alaphilippe !

Publié le 24 avril 2022 à 19h35 par La rédaction

Impliqué dans une grosse chute sur la 108ème édition de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a été sévèrement touché, comme l’explique Romain Bardet.

Alors que Julian Alaphilippe était impatient de participer à Liège-Bastogne-Liège, tout ne s'est pas déroulé comme ce dernier l'espérait. En effet, au cours de la 108ème édition de cette course, le champion du monde a été contrait d’abandonner en raison d’une grosse chute survenue à 61km de l’arrivée. Plus de la moitié du peloton s’est retrouvée au sol, et le coureur de 29 ans n’est pas la seule victime française. Également impliqué, Romain Bardet est venu au secours de son compatriote qui a été transféré à l’hôpital, et ne se montre pas rassurant sur l'état d'Alaphilippe.

« Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas respirer »