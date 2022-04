Cyclisme

Cyclisme : Nouvelle réponse sur la participation d’Alaphilippe au Tour de France !

Publié le 27 avril 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Manager de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, Tom Steels s’est prononcé sur les chances de voir Julian Alaphilippe au départ du Tour de France.

Victime d’une lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe va désormais devoir observer un long repos pour soigner ses deux côtes cassées, sa fracture de l’omoplate ainsi que son pneumothorax. De quoi alors susciter de l’incertitude concernant la suite de la saison du double champion du monde. Et forcément, à quelques mois du départ du Tour de France, la question est de savoir si Alaphilippe pourra être présent au départ du côté de Copenhague.

« Nous espérons qu’il sera présent sur le Tour »