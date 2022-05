Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet annonce la couleur pour le Giro !

Publié le 4 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Le Giro s'élancera de Budapest en Hongrie ce vendredi. Avant le début de cette course, Romain Bardet s'est confié sur ses ambitions.

Habitué du Tour de France, Romain Bardet va, encore une fois, disputer le Giro. En 2021, le Français avait pris la septième place, terminant à plus de huit minutes du vainqueur Egan Bernal. Cette année, le coureur de la Team DSM va tenter de faire mieux. Bardet va tenter de surfer sur la confiance du moment, après sa victoire au Tour des Alpes il y a quelques jours. Avant de prendre le départ du Giro à Budapest ce vendredi, il a dévoilé ses ambitions.

« Avec l'équipe on vient pour le classement général »