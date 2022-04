Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Quelle stratégie pour la suite de la saison d’Alaphilippe ?

Publié le 29 avril 2022 à 13h35 par Alexandre Higounet

Avec sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe doit-il absolument chercher à prendre le départ du Tour ? Analyse.

Victime d’une lourde chute à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, qui lui vaut d’être toujours en observation à l’hôpital pour un hémopneumothorax, auquel s’ajoutent une omoplate et deux côtes cassées, Julian Alaphilippe va fatalement repenser sa saison, une fois bien sûr que la priorité, à savoir sa sortie de l’hôpital, sera assurée.

Pour le Tour, c’est limite

Initialement, le champion du monde avait programmé un stage en altitude en mai avant un retour à la compétition début juin au Dauphiné Libéré, en guise de préparation au Tour de France, l’un des grands objectifs de la saison. Sa participation à la Grande Boucle est-elle déjà à oublier ? En l’état, il est impossible de répondre à la question mais son cousin et entraineur Frank Alaphilippe, interrogé par l’Equipe , voulait garder son optimisme : « Dans une carrière, tout coureur connaît au moins une année très compliquée où rien ne va : Julian est en plein dedans. Il a toujours connu des moments difficiles, mais une période noire comme ça, jamais. Depuis le début de l'année, il a chopé une crève, une bronchite, une grippe, et voilà qu'il tombe trois fois en moins de deux mois. Tous les quinze jours, il a été contrarié par quelque chose... Mais d'après ce que j'ai vu de lui, je sens que cet épisode va le rendre plus fort, lui donner encore plus de force mentale, il va être encore plus déterminé qu'avant. On ne peut pas encore donner de date de reprise, mais je suis très optimiste pour la suite de la saison ».

Et s’il privilégiait plutôt la fin de saison