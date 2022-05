Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, Vuelta... Froome annonce la couleur !

Publié le 3 mai 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Christopher Froome va enchaîner après le Tour de France. Le coureur de 36 ans n'a pas caché son envie de disputer la Vuelta durant l'été.

Agé aujourd'hui de 36 ans, Christopher Froome est bien loin de sa meilleure forme, qui lui a permis de remporter sept Grands Tours, dont quatre Tour de France. Miné par les blessures ces dernières saisons, le membre d'Israël - Premier Tech commence, peu à peu, à retrouver des sensations, malgré sa 65ème place au Tour de Romandie. Interrogé sur la suite de la saison, Froome a annoncé qu'il devait enchaîner les courses. Programmé pour le prochain Tour de France, le Britannique n'a pas caché son envie de disputer la Vuelta, course qu'il a remporté en 2011 et 2017.

« Mon objectif est d'essayer d'arriver au Tour dans la meilleure forme possible et ensuite de regarder potentiellement la Vuelta »