Cyclisme : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Chris Froome !

Publié le 30 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Patron de l’équipe Israël Start-Up Nation, Sylvan Adams a souhaité répondre à certaines rumerus concernant l’avenir de Chris Froome.

En s’offrant Chris Froome, l’équipe Israël Start-Up Nation a frappé un très gros coup dans le peloton. Mais pour le moment, cette opération n’a pas vraiment eu d’impact sur le sportif. En effet, depuis sa grosse chute en 2019, le Britannique n’est clairement plus à son meilleur niveau, peinant à suivre les meilleurs du peloton. Face à cela, certains ont même évoqué l’idée que Froome s’arrête avant la fin de son contrat, lui qui est actuellement lié jusqu’en 2023 avec sa formation.

« Beaucoup de choses sont fausses »