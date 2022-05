Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Bardet après la 10ème étape du Giro !

Publié le 17 mai 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Septième d'une étape remportée par Biniam Girmay, Romain Bardet n'a pas caché sa satisfaction à l'arrivée.

Vainqueur du Tour des Alpes il y a quelques semaines, Romain Bardet confirme sa très bonne forme au Giro. Dans une dixième étape animée, le Français de 31 ans a terminé à la septième place, dans le même temps que le vainqueur Biniam Girmay. Au classement général, Bardet pointe à la troisième place à quatorze secondes du leader Juan Pedro Lopez. A l'arrivée, le coureur de la Team DSM n'a pas caché sa satisfaction.

« Il ne fallait pas avoir un mauvais jour »