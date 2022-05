Cyclisme

Cyclisme : Arnaud Démare se lâche sur le Giro !

Publié le 13 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) est revenu sur sa forme grandiose sur le Tour d’Italie, après deux victoires d’étapes consécutives.

Arnaud Démare réalise une première semaine exceptionnelle sur le Giro. Le sprinteur de la Groupama-FDJ a remporté deux étapes en 24 heures, devenant ainsi le français détenant le plus de victoires d’étapes sur le Tour d’Italie (sept, devant Jacques Anquetil et Bernard Hinault qui en ont six chacun). Le coureur de 30 ans en a d’ailleurs profité pour enfiler le maillot cyclamen du meilleur sprinteur, et est revenu en zone mixte sur sa grande forme du moment.

« C’était vraiment chaud »