Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet justifie sa grande décision pour son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Engagé dans le Giro, Romain Bardet a prolongé son contrat avec DSM jusqu'en 2024. Le coureur français a justifié sa décision ce vendredi.

Romain Bardet reste au contact des meilleurs durant ce Giro, confirmant son bon début de saison. Vainqueur du Tour des Alpes il y a quelques semaines, le coureur français de 31 ans retrouve le sourire après une fin de parcours compliquée chez Ag2R la Mondiale. Présent au sein de la team DSM depuis 2021, Bardet s'est retrouvé. Il a donc été assez facile pour lui d'accepter de renouveler son contrat.

« C'était totalement naturel pour moi »