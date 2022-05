Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Bardet sur le Tour de France !

Publié le 4 mai 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Si Romain Bardet a décidé de se concentrer sur le Tour d’Italie cette saison, le Tour de France reste tout de même dans un coin de sa tête.

Le 6 mai prochain, le départ du Tour d’Italie sera donné à Budapest. Présent au départ, Romain Bardet tentera de briller sur les routes du Giro. Cette année encore, le coureur de la DSM a décidé de se concentrer sur cet objectif, plutôt que sur le Tour de France. Bardet a pourtant brillé par le passé sur la Grande Boucle. Mais cette histoire n’est pas terminée puisque le natif de Brioude entend bien faire son retour sur le Tour de France.

« Cela donne envie d’y retourner »