Cyclisme

Cyclisme : Avant le Tour de France, Julian Alaphilippe reçoit un message fort !

Publié le 25 mai 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2022 à 14h39

Lourdement blessé lors de la dernière édition de Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe revient peu à peu à la compétition. Le patron de la Deceuninck Quick Step est revenu sur l’état de forme de son protégé et notamment sa potentielle participation au Tour de France.

Julian Alpahilippe va mieux ! C’est maintenant officiel, le coureur a repris les entraînements avec son équipe de la Deceuninck Quick Step. Pour rappel, le champion du monde avait lourdement chuté durant la précédente édition de la course Bastogne-Liège, ce qui l’avait privé de compétition pendant plusieurs mois. Récemment, son équipe donnait des informations sur son état de forme et sa potentielle participation au Tour de France, et les informations ont été confirmées…

«Ça va être limite»

Dans une interview accordée à L’Equipe , le patron de l’équipe Quick Step s’est confié sur les blessures d’Alaphilippe et son retour à la compétition : « Il n'est pas à l'abri d'une rechute, il doit rester prudent. On va garder la porte du Tour ouverte jusqu'au dernier moment, mais Julian ne peut pas faire de miracle. Même si tout se passe bien, ça va être limite. Juin arrive vite. Julian est soulagé, ses blessures se sont soignées plus vite que prévu, mais personne n'est en mesure de dire quand il sera de retour à la compétition ». On espère voir le français sur les routes du Tour de France prochainement.