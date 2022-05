Cyclisme

Cyclisme : Le clan Bardet annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 29 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

L’heure est à la reprise pour Romain Bardet ! Le coureur français avait été contraint d’abandonner lors de la 13e étape du Giro suite à un gros virus, qui avait fortement entamé ses forces. Alors qu’il était plutôt en forme et occupait la 4e place de la prestigieuse course Italienne, Bardet a été brutalement coupé dans son élan et prend du temps à s’en remettre. Son entraîneur, Matt Wilson, s’est confié sur son état de santé et sa potentielle participation au Tour de France.

Il y a une semaine, Romain Bardet abandonnait lors de la 13e étape du Giro. Pourtant quatrième du classement général, il a dû renoncer à continuer la compétition suite à une maladie soudaine. Une nouvelle déception pour l’Auvergnat qui vient à peine de reprendre l’entraînement. Le virus a fortement impacté la forme physique du Français, dont la présence sur les routes du Tour de France reste encore indécise. Son abandon sur le Giro ravive de douloureux souvenir pour Romain Bardet, qui avait abandonné l’édition 2020 du Tour de France suite à une commotion cérébrale.

« Nous devons y aller étape par étape ».

Lors d’une interview accordée à Vélo News , le coach de l’équipe DSM, Matt Wilson, s’est confié sur la reprise de Romain Bardet et sa participation au Tour de France : « Il suffit de voir et d'y aller étape par étape. Il a été malade pendant plusieurs jours après, il est de retour sur le vélo maintenant et nous commençons la récupération sur le vélo. C'était un virus vraiment méchant qu'il avait, ce n'était certainement pas facile. Nous devons y aller étape par étape et voir comment il s'en sortira la semaine ou les deux prochaines. » Avant d'évoquer un retour sur le Tour de France : « À court terme, non. Nous devons reprendre l'entraînement et voir comment il va quand il reprendra l'entraînement complet. Nous allions revoir son état de forme après le Giro et voir où nous en sommes, donc nous allons continuer ce processus ». Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour Bardet.