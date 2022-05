Cyclisme

Cyclisme : Le clan Thibaut Pinot annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 31 mai 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Engagé au Mercan'Tour Classic, Thibaut Pinot poursuit sa préparation pour le prochain Tour de France, l'un de ses grands objectifs de la saison. Frère et entraîneur du coureur, Julien Pinot a fait le point sur sa forme. Le Français de la Groupama-FDJ manque de repères, mais son début de saison est plutôt satisfaisant. De bonne augure.

Thibaut Pinot a pensé à arrêter le vélo, notamment après sa chute lors de la première étape du Tour de France 2020. Le coureur a vécu plusieurs mois compliqués, s'interrogeant à de nombreuses reprises sur la suite de la carrière. Mais cette année 2022 marque le retour au premier plan du Français, troisième de la Grand Boucle en 2014. Agé de 32 ans, Pinot a retrouvé le goût de la victoire, lors du Tour des Alpes. Une délivrance pour le coureur de la Groupama-FDJ, engagé cette semaine au Mercan'Tour Classic. En pleine préparation, Pinot a servi d'équipier à David Gaudu, troisième ce mardi derrière le Danois Jakob Fuglsang. « Je pense que David était mieux que moi. Il n’y avait pas de mal de fatigue pour moi, et puis il me reste encore une journée d'entraînement demain à faire et après bien se reposer et surtout surcompenser car je suis en plein dans ma préparation. On est à un mois du Tour donc il n'y a pas à s'affoler, et au pire si je suis en retard il y a encore le Tour de Suisse » a-t-il confié au micro d' Eurosport.

Pied de la montée finale ⛏️ pic.twitter.com/FRRpTgKy2w — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 31, 2022

« Je le sens sur une dynamique positive depuis le début de saison »