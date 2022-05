Cyclisme

Cyclisme : Le message fort d’Alaphilippe après sa terrible chute !

Publié le 26 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a sévèrement chuté. Alors que le Français a dû soigner ses blessures, au niveau psychologique, cela pourrait encore avoir des conséquences.

Au départ de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe prétendait à la victoire finale. Toutefois, pour le double champion du monde, cela s’est terminé dans un ravin suite à une terrible chute. Les images du Français ont fait très peur et Alaphilippe est ressorti de là avec un pneumothorax, une fracture de l’omoplate ainsi que deux cotes cassées. Après s’être reposé, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl vient de remonter sur son vélo. Mais cette chute pourrait encore avoir des traces sur Julian Alaphilippe.

« C'est une chute qui m'a fait mal et peur »

A l’occasion d’un entretien accordé à France 2 , Julian Alaphilippe s’est confié sur les conséquences de cette terrible chute, notamment d’un point de vue psychologique. « J'y pense encore mais à partir du moment où je suis remonté sur le vélo, ça allait mieux. Les jours qui ont suivi la chute étaient compliqués, c'était ma première grosse chute. J'ai pris du temps pour moi avec ma famille et on se dit parfois que ça peut être plus grave que ce qu'on pense. Je pense que ça laissera quand même des traces psychologiques, c'est une chute qui m'a fait mal et peur. Il faut aller de l'avant, je suis reparti mais il y a peut-être certaines choses qui vont changer », a alors expliqué Alaphilippe.