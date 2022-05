Cyclisme

Cyclisme : La grande déception de Bardet après son abandon au Giro !

Publié le 21 mai 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Malade, Romain Bardet a été contraint d'abandonner le Giro lors de la 13ème étape. Le coureur français a donné des nouvelles de son état physique.

Décidément, les courses de trois semaines ne sourient pas aux coureurs français. Idéalement placé au classement général avant le début de la 13ème étape, quatrième à 14 secondes du maillot rose, Romain Bardet a été contraint d'abandonner le Giro. Le Français a posé le pied à terre ce vendredi, malade et à bout de force. Une image qui rappelle forcément l'abandon de Thibaut Pinot lors du Tour de France 2019. Ce vendredi, Romain Bardet a donné de ses nouvelles et a justifié son choix d'arrêter la course.

« Je n'avais plus rien en moi pour passer la journée »

« Je suis vraiment déçu de quitter la course comme ça, nous avions tous travaillé très dur et investi beaucoup pour être dans la meilleure forme possible. Je me suis senti vraiment malade hier (jeudi) pendant l'étape et ça ne s'est pas amélioré. Nous avons tout essayé pour continuer mais aujourd'hui (vendredi), je n'avais plus rien en moi pour passer la journée. C'est vraiment décevant, mais nous avons une excellente équipe sur ce Giro et je suis convaincu que mes coéquipiers poursuivront la course avec un bon esprit et, espérons-le, obtiendront d'autres bons résultats. Je leur souhaite tout ce qu'il y a de mieux » a confié Romain Bardet dans des propos rapportés par Cyclismactu.