Cyclisme

Cyclisme : Le grand retour de Chris Froome au haut niveau est annoncé !

Publié le 31 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

En 2019, Chris Froome avait sévèrement chuté, sortant de là avec de terribles blessures. Finalement, le Britannique avait réussi au terme de sa rééducation à remonter sur un vélo et reprendre la compétition. Toutefois, le Kenyan blanc, qui avait remporté 4 fois le Tour de France, n’a jamais été plus le même par la suite. Toutefois, pour Froome, les sensations pourraient bien être de retour…

A 37 ans, Chris Froome a aujourd’hui l’un des plus beaux palmarès du cyclisme. Le Britannique a en effet remporté le Tour d’Italie en 2018, le Tour d’Espagne en 2011 et 2017 et il fait surtout partie du cercle des quadruples vainqueurs du Tour de France. En effet, Froome a réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées en 2013, 2015, 2016 et 2017. Lors de ces éditions, le coureur alors chez Sky n’avait laissé aucune chance à ses adversaires, faisant preuve d’une terrible domination, notamment dans les ascensions où il réussissait à placer des accélérations fulgurantes qui laissaient sur ses places ceux qui étaient alors à ses côtés. Celui qu’on surnomme le Kenyan blanc avait alors tout pour écrire l’histoire du Tour de France, remporter une 5ème Grande Boucle et peut-être même plus. Mais tout a basculé en 2019, à quelques jours du départ du Tour. Alors aligné sur le Critérium du Dauphiné, Chris Froome chute très sévèrement lors de la reconnaissance d’un contre-la-montre. Verdict ? Une fracture ouverture du fémur ainsi que d’autres fractures au coude et aux côtes. Des blessures qui laisseront une traces indélébiles chez Chris Froome. En effet, depuis cet événement, le désormais coureur de l’équipe Israel-Premier Tech n’est clairement plus le même, n’étant plus au niveau qui avait pu être le sien il y a quelques années de cela. Après avoir mis de très longs mois pour se remettre, son retour à la compétition n’a pas été celui qu’il avait envisagé, enchainant les résultats décevants. Dernièrement, il avait été question d’une possible retraite pour le quadruple vainqueur du Tour de France, qui vient de fêter ses 37 ans.

🚨 Christopher Froome just set on Col de la Couillole his best climbing performance in a bike race since Alto del Cordal, 2020 Vuelta a Espana. Let's see if on the final climb to Valberg he can set his best one since the terrible crash in Dauphine. #mercantourclassic pic.twitter.com/c8UrpBBZZF — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 31, 2022

« J'essaie de redevenir moi-même »