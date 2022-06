Cyclisme

Cyclisme : Faut-il s’inquiéter pour Thibaut Pinot avant le Tour de France ?

Publié le 2 juin 2022 à 13h35 par Alexandre Higounet

A l’occasion de son retour à la compétition lors de la classique montagneuse du Mercantour, Thibaut Pinot n’a pas été en mesure de lutter pour la victoire, préférant travailler au service de David Gaudu. A un mois du départ du Tour de France, faut-il s’inquiéter du niveau de forme du leader de la Groupama FDJ ? Analyse.

Présent sur la classique du Mercantour, l’une des courses d’un jour en montagne dans l’hexagone, Thibaut Pinot a lâché dans les premiers kilomètres de la longue montée finale pour terminer 17ème à 8’42’’ du vainqueur Jakob Fuglsang. A un mois du départ du Tour de France, faut-il s’inquiéter du niveau du leader de la Groupama-FDJ, alors que l’autre leader de l’équipe, David Gaudu, a lui franchi la ligne en troisième position ?

Pied de la montée finale ⛏️ pic.twitter.com/FRRpTgKy2w — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 31, 2022

Il finit avec Barguil et Vuillermoz