Cyclisme : Alaphilippe, Tour de France ou pas ?

Publié le 3 juin 2022 à 10h35 par Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe a repris l’entraînement récemment après sa lourde chute à Liège Bastogne Liège, l’idée semble d’être au départ du Tour de France début juillet. Est-ce vraiment souhaitable de prendre de disputer le Tour sans être au sommet de sa forme ? La question mérite d’être posée. Décryptage.

Si Romain Bardet, qui a dû abandonner le Tour d’Italie alors qu’il était au sommet de sa forme et en lutte pour la victoire finale, devrait en tout logique retrouver rapidement un niveau susceptible de lui permettre les meilleurs résultats en juillet, il en va totalement différemment pour Julian Alaphilippe, qui a récemment repris l’entraînement après sa lourde chute à Liège Bastogne Liège. Si le coureur de Quickstep paraît dans l’idée de prendre le départ du Tour, le sujet de sa participation reste ouvert. « Le Tour de France ? Je suis motivé, c'est dans un coin de ma tête. Il faut prendre son temps. Je ne serai peut-être pas à 100% au départ du Tour, avec la condition que j'aurais eu avec une préparation parfaite, mais ce sera déjà une grande chose d'y être. C'est toujours magique de participer au Tour avec le maillot de champion du monde. C'est ma motivation tous les jours à l'entraînement, même si je ne veux pas brûler les étapes », assurait d'ailleurs Alaphilippe au micro de France 2. Mais, est-il préférable de prendre le départ de juillet, sans être au top, au risque de s’épuiser à subir la course ? Ou de prendre le temps de préparer la fin de saison, avec plusieurs gros objectifs comme la Lombardie ou le championnat du Monde, avec un grand état de fraîcheur qui pourrait lui permettre de faire la différence ?

