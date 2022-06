Cyclisme

Cyclisme : Grande nouvelle pour Alaphilippe au Tour de France ?

Publié le 7 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Grièvement blessé lors de la dernière édition de la course Bastogne-Liège, la participation d’Alaphilippe au Tour de France est compromise. En stage avec Quick Step-Alpha Vinyl, son entraîneur et cousin, Franck Alaphilippe a donné de ses nouvelles, évoquant surtout son état de santé et notamment sa potentielle participation au Tour de France…

Julian Alaphilippe sera-t-il présent sur la ligne de départ du Tour de France ? À l'heure actuelle, il est difficile de se prononcer. Victime d'une grave chute lors de la course Bastogne-Liège, le double champion du monde s’est retrouvé à l’hôpital. Résultat, de multiples fractures aux côtes et une à l’omoplate. Quelques semaines après être sorti de l'hôpital, le Français a retrouvé ses coéquipiers dans un stage se déroulant au Sierra Nevada. Un stage qui sera un peu plus long pour Alaphilippe, qui tentera de retrouver sa forme d’antan. Le coureur déclarait, il y a quelques semaines, au micro de France 2 : « Le Tour de France ? Je suis motivé, c'est dans un coin de ma tête. Il faut prendre son temps. Je ne serai peut-être pas à 100% au départ du Tour, avec la condition que j'aurais eu avec une préparation parfaite, mais ce sera déjà une grande chose d'y être. C'est toujours magique de participer au Tour avec le maillot de champion du monde. C'est ma motivation tous les jours à l'entraînement, même si je ne veux pas brûler les étapes .» Récemment, c'est son entraîneur, Franck Alaphilipe, qui est sorti du silence et a partagé ses observations concernant Julian. Il a notamment évoqué sa présence sur le Tour de France, dont le départ sera donné à Copenhague dès le début du mois de juillet.

Retour dans les roues ⏳ pic.twitter.com/QfdTJtHOwy — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 25, 2022

« On ne sait pas s'il pourra participer au Tour de France ».