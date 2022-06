Cyclisme

Cyclisme : Les plus grands vainqueurs du Critérium du Dauphiné

Publié le 3 juin 2022 à 12h35 par La rédaction

Quelle meilleure préparation pour le Tour de France que le Critérium du Dauphiné ? Certains coureurs ont marqué cette compétition, et pas des moindres

Le Critérium du Dauphiné est l’une des grandes préparations du mois de juin avant le Tour de France. De grands coureurs s’y sont fait un nom. Une victoire lors de cette compétition est de bon augure avant la grande boucle. Voici les plus grands vainqueurs.

Bernard Hinault

Triple vainqueur de la compétition en 1977, 1979 et 1981, Bernard Hinault a marqué l'histoire du Critérium du Dauphiné à Grenoble 1977. Lors de la 6ème étape, il entame une descente à toute allure. Il prend un virage à la corde et finit dans un ravin. Ce qui provoque une chute assez violente. Alors qu’il est blessé, il fait le choix d’abandonner, mais finalement il terminera la course au bout de l’effort. Il remporte cette étape en marquant au passage l’histoire du Critérium du Dauphiné. Bernard Hinault a également remporté le Tour de France à cinq reprises. .

Charly Mottet

Charly Mottet remporte à trois reprises la compétition. En 1992, il sort vainqueur du Critérium du Dauphiné devant un autre français : Luc Leblanc. Une victoire plus qu’importante car la qualification de son équipe pour le Tour de France était en jeu. Il a également remporté les éditions 1987 et 1989, égalant le record de l'Italo-Français Nello Lauredi et de Bernard Hinault avec trois succès sur le Critérium du Dauphiné.

Miguel Indurain

Le coureur espagnol Miguel Indurain remporte à deux reprises le Critérium du Dauphiné en 1995 et 1996. Il remportera également 5 Tour de France consécutifs entre 1991 et 1995 faisant de lui le meilleur coureur de début des années 90 et l’un des plus grands coureurs de l’histoire ! Il prendra sa retraite à l’âge de 32 ans. Miguel Indurain restera comme l’un des plus grands spécialistes du contre la montre. On retiendra un palmarès exceptionnel mais également une certaine classe.

Alejandro Valverde

Déjà vainqueur de la compétition en 2008, il fait le doublé en 2009. Lors de cette deuxième victoire, il remporte deux étapes durant la semaine, il termine en tête du classement général devant l'Australien Cadel Evans, et l'Américain Levi Leipheimer. Alejandro Valverde remporte donc le Critérium du Dauphiné pour la 2e année. Il remportera également le Tour d’Espagne cette même année.

Christopher Froome

Le Britannique remporte trois fois le Critérium du Dauphiné en 2013, 2015 et 2016. Au cours de la 65ème édition, il remporte son premier sacre. Au classement général, Christopher Froome devance de 58 secondes son coéquipier Richie Porte et de 2 minutes 12 secondes le troisième, Daniel Moreno de la Katusha Team. Avec ce titre, le britannique succède à son coéquipier Bradley Wiggins qui avait remporté les deux dernières éditions. Une préparation idéale et un avantage psychologique sur ses principaux concurrents pour le Tour de France qu’il remportera quelques semaines plus tard. Au total, Christopher Froome possède quatre Tour de France à son palmarès (2013, 2015, 2016 et 2017).