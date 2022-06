Cyclisme

Cyclisme : Le retour en forme de Christopher Froome se précise !

Publié le 6 juin 2022 à 13h35 par La rédaction

Auteur de prestations bien en deçà de ce à quoi il était habitué entre 2012 et 2018, lorsqu’il a remporté 4 fois le Tour de France et a terminé deux fois sur le podium, Christopher Froome commence à retrouver la forme. Auteur d’une bonne performance lors de la Mercan’Tour, le Britannique se sent mieux, et le peloton soutient ses efforts pour revenir au sommet.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome est beaucoup moins en vue désormais. En effet, durant l’édition 2019 du Critérium du Dauphiné, le Britannique a subi une terrible chute et n’a plus jamais retrouvé le niveau qu’il affichait avant cela. Toutefois, le coureur de 37 ans pourrait commencer à revenir en forme. Présent lors de la Mercan’Tour Classic, ce dernier a livré une prestation intéressante en terminant à la 11ème place, et a expliqué qu’il pense se rapprocher de son vrai niveau, même s’il n’y est pas encore : « J'ai fait des progrès au cours des derniers mois et je reviens tout juste du camp d'entraînement. Mes jambes se sentent bien. Le Dauphiné arrive. J'essaie de redevenir moi-même. Je n'en suis pas encore là, mais je suis un peu plus près » . Alors que le Kényan blanc est de retour en région Auvergne-Rhône-Alpes, là où il s’était blessé, celui-ci pense s’être nettement amélioré, lui qui a la Grande Boucle en ligne de mire. « J'ai fait de gros progrès au niveau de ma forme au cours des deux derniers mois, et j'espère continuer à m'appuyer dessus pour me mettre dans la meilleure position possible pour juillet » a-t-il confié, dans des propos relayés par RMC Sport . Cependant, Julien Jurdie émet des réserves, et pense que le grand Froome ne reviendra pas.

Cyclisme : Roglic, Froome… Le Critérium du Dauphiné, dernière répétition avant le Tour de France ! https://t.co/WOF7F9E0xt pic.twitter.com/sugsIqMmxA — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

« Je pense malheureusement que le grand Froome est derrière nous »