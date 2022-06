Tour de France

Tour de France : L’édition 2022 menacée par le Covid-19 ?

Publié le 18 juin 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Le 1er juillet prochain, le Tour de France s’élancera de Copenhague pour son édition 2022. Mais à deux semaines du grand départ au Danemark, une énorme menace plane : le coronavirus. En effet, le peloton est actuellement touché de plein fouet par le Covid-19 au Tour de Suisse et cela pourrait avoir certaines répercussions pour le Tour de France à venir.

Plus que quelques jours donc avant le grand départ du Tour de France. Le 1er juillet prochain, le peloton s’élancera de Copenhague au Danemark pour trois semaines de compétition avant la mythique arrivée sur les Champs-Elysées, qui pourrait d’ailleurs changer en 2024 puisque la Grande Boucle pourrait arriver à Nice cette année-là compte tenu des Jeux Olympiques dans la capitale française. Mais avant cette édition 2024, il y a celle de 2022. Qui succèdera donc à Tadej Pogaçar, vainqueur les deux années précédentes ? Le Slovène est l’un des favoris à sa succession, mais pas seulement. Primoz Roglic rêve lui aussi du maillot jaune. La bataille s’annonce donc acharnée sur les routes du Tour de France, mais à deux semaines du départs, les conditions d’organisation demeurent encore incertaines. En effet, le Covid-19 décime actuellement le peloton lors du Tour de Suisse. Au total, ce sont 30 coureurs qui ont été testés positifs au coronavirus et 4 des 22 équipes engagées ont dû se retirer. Forcément, cela inquiète donc à quelques jours du Tour de France, qui pour rappel lors des éditions 2020 et 2021, aucun cas positif n’avait été détecté.

Official Statement; https://t.co/2ldLprsEK5 — Tour de Suisse (@tds) June 17, 2022

Une bulle sanitaire pour le peloton ?