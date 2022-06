Cyclisme

Tour de France : Julian Alaphilippe sera-t-il prêt ?

Publié le 11 juin 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

A quelques jours du grand départ du Tour de France, l’incertitude plane toujours sur la présence ou non de Julian Alaphilippe à Copenhague. En effet, suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde a dû soigner de grosses blessures. Un contre-la-montre a alors débuté pour savoir si Alaphilippe sera ou non sur le Tour de France. Et du côté de la Quick-Step Alpha Vinyl, l’optimisme est présent.

Les images de Julian Alaphilippe dans le ravin lors de Liège-Bastogne-Liège ont fait craindre le pire pour le Français. Après les examens, il a été annoncé que le champion du monde souffrait d’un pneumothorax, d’une fracture de l’omoplate et de deux cotes cassées. Immédiatement, un froid a été jeté sur la suite de la saison d’Alaphilippe. Initialement, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl aurait dû être au départ du Critérium du Dauphiné pour préparer le Tour de France. Cela n’est pas le cas et pour le moment, la présence de Julian Alaphilippe sur la Grande Boucle n’est pas encore assurée. S’il a repris l’entraînement, la question est de savoir s’il sera à 100% ou dans un état physique qui lui permettra de prendre le départ à Copenhague. La réponse semble être oui du côté de la Quick-Step Alpha Vinyl.

« Là, il est clair que ça penche nettement plus dans le bon sens »