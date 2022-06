Tour de France

Avant le Tour de France, une nouvelle tombe pour Julian Alaphilippe

Publié le 21 juin 2022 à 23h35 par Baptiste Lefilliatre

Près de deux mois après avoir été victime d’une terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe fera son grand retour à la compétition à l’occasion des Championnats de France, qui auront lieu ce dimanche. Une bonne nouvelle à moins de dix jours du début du Tour de France.

Et si Julian Alaphilippe participait finalement au prochain Tour de France ? L’espoir est en tout cas permis, alors qu’il paraissait très compliqué de voir le Français s’aligner cette année sur la Grande Boucle . En effet, le 24 avril dernier, alors qu’il était engagé sur Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde en titre a été impliqué dans une terrible chute collective en plein cœur du peloton. Le tricolore a brutalement terminé sa course dans un fossé au bord de la route, sous un arbre, à 62 kilomètres de l’arrivée. Evacué dans une ambulance, les examens passés par le coureur de la Quick Step ont ensuite révélé qu’il s’était fracturé un pneumothorax, deux côtes ainsi qu’une omoplate. Une véritable catastrophe pour le triple vainqueur de la Flèche Wallonne (2018, 2019 et 2021), qui se retrouvait ainsi privé de vélo pendant de longues semaines, et qui voyait par la même occasion sa préparation pour la Grande Boucle tronquée. Alors qu’Alaphilippe a à plusieurs reprises annoncé qu’il récupérait assez rapidement de ses blessures, c’est une excellente nouvelle qui se profile pour lui à ce sujet.

Are you excited about this week's National Championships? Because we know we are!Twenty-five of our riders will be in action over the next couple of days.Check out who is racing what between Wednesday and Sunday: https://t.co/NZPWxBCvzAPhoto: @BeelWout pic.twitter.com/65mHp46f9m — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 21, 2022

Alaphilippe aligné aux Championnats de France