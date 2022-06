Cyclisme - Tour de France

Tour de France : L'UCI prête à prendre de gros risques face au Covid

Publié le 29 juin 2022 à 13h35 par Baptiste Lefilliatre

A quelques jours seulement du grand départ du Tour de France à Copenhague (Danemark), l’Union Cycliste Internationale a publié un nouveau protocole Covid qui sera effectif lors des trois semaines de course. Avec un changement majeur : les coureurs positifs au Covid mais asymptomatiques pourront être autorisés à poursuivre le Grande Boucle.

Cela fait maintenant deux ans que le monde du cyclisme doit composer avec les restrictions sanitaires liées au covid-19. Si les différentes compétitions ont réussi à se tenir plus ou moins normalement, l’une d’entre elles a connu une véritable hécatombe dans ses ultimes jours de course. En effet, lors du Tour de Suisse, disputé entre le 12 et le 19 juin dernier, pas moins de 36 coureurs ont dû abandonner en cours de route, après avoir été testé positif au Covid. Si l’affaire avait fait grand bruit à l’époque, c’est notamment parce qu’Aleksandr Vlasov, alors leader de l’épreuve, faisait partie des coureurs touchés par l'épidémie, et avait ainsi vu la victoire finale lui échapper en raison de sa contamination.

Tour de France : Présentation de l’édition 2022 https://t.co/dC0zWLgbr8 pic.twitter.com/rAu4GHL1Ku — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Un nouveau protocole sanitaire

C’est dans ce contexte que l’UCI a détaillé ce mardi un nouveau protocole sanitaire qui entrera en vigueur à l’occasion du prochain Tour de France, qui débute dès ce vendredi avec un contre-la-montre individuel dans les rues de Copenhague (Danemark). Dans un communiqué publié sur son site internet, l’instance du cyclisme explique que deux jours avant le grand départ (aujourd’hui, donc), les coureurs ainsi que les personnels des équipes doivent chacun présenter un test antigénique négatif. Comme lors des éditions 2020 et 2021, le peloton sera soumis à des tests lors des trois journées de repos. Ce nouveau protocole est marqué par la suppression d’une règle : si deux personnes d’une même équipe (aussi bien le staff que les coureurs) sont positifs au Covid, l’équipe en question ne sera plus contrainte d’abandonner comme c’était le cas jusqu’à présent

Un changement inédit !

Mais la nouveauté la plus surprenante est sans aucun doute la suivante : si un coureur est testé positif mais ne présente pas de symptômes du Covid, ce dernier ne sera pas obligé de déclarer forfait, et pourra ainsi poursuivre son aventure sur la Grande Boucle . Le cycliste sera examiné par un comité médical, qui comporte le médecin de son équipe, de celui référent du Tour et de celui de l’UCI. C’est ce comité qui prendra la décision d’exclure ou non le coureur, en fonction de son état physique et de ses éventuels symptômes, s’il en a.

«Le protocole de l’UCI est fait de bon sens»