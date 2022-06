Cyclisme - Tour de France

Coup de théâtre, le clan Alaphilippe jette un froid sur le Tour de France

Publié le 26 juin 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Deux mois après une terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe effectue son retour ce dimanche, lors des championnats de France. Une présence, qui n'est pas gage d'une participation au prochain Tour de France. Interrogé sur son état physique, son entourage maintient le doute. Une décision devrait être prise d'ici mardi prochain.

J-5 avant le début du Tour de France. Le peloton s'élancera vendredi prochain de Copenhague, à l'occasion d'un contre la montre individuel. A quelques jours du départ, les équipes commencent à dévoiler leur composition. Mais pas Quick-Step Alpha Vinyl, qui a décidé de repousser son annonce à mardi au plus tard. La raison ? Les doutes qui existent sur la participation de Julian Alaphilippe. Le coureur français avait chuté lourdement sur Liège-Bastogne-Liège, il y a maintenant près de deux mois. Victime d’un pneumothorax, d’une fracture de l’omoplate et avec deux côtes cassées, le champion du monde en titre avait inquiété bon nombre de personnes. Mais heureusement pour lui, les examens se sont montrés rassurants. « On a redouté que le problème au niveau de ses poumons soit le plus long à se soigner et ça a été l'inverse. On a essayé de rester optimistes dès le lendemain de son accident mais le fait que ses douleurs respiratoires se soient vite estompées nous a beaucoup soulagés (...) Ce qui l'a toujours motivé, c'est la perspective de faire le Tour. Se préparer uniquement pour la fin de saison l'aurait moins enchanté. Là, il avait un cap, un but » a déclaré son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe dans un entretien accordé à L'Equipe . Ce dimanche, Alaphilippe retrouve le chemin de la compétition. Une surprise pour celui qui n'était pas certain de remonter sur un vélo de sitôt. Le Français arrive sur cette course avec l'envie de bien faire, mais sans réelle ambition. Surtout que l'appréhension reste présente. « Ce n'est pas que j'ai peur, mais je l'ai vu dans certaines descentes, certaines choses ont peut-être un peu changé. Je ne pense plus à la chute, mais je n'ai pas recouru donc je ne sais pas comment ça va se passer dans le peloton, quand ça va descendre vite ou quand il y aura des coups de frein. Ce sont peut-être des choses qui vont paraître bizarres au début. C'est pour ça aussi que je suis là, pour reprendre des automatismes, pas seulement pour voir où j'en suis physiquement » a-t-il confié.

Tour de France : Julian Alaphilippe lâche une grande annonce https://t.co/Y01x4pLLfV pic.twitter.com/qMwaG0vCcV — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

« On ne veut pas faire de bêtises »