Tour de France : Geraint Thomas livre ses ambitions pour la Grande Boucle

Publié le 20 juin 2022 à 22h35 par Ewen Robin

De retour en forme, Geraint Thomas a remporté le Tour de Suisse. Après l’abandon d’Adam Yates durant la course, le Gallois est devenu leader de la team Ineos-Grenadiers. Désigné comme coéquipier de luxe sur le Tour de France, Thomas pourrait revoir ses ambitions à la hausse. Après sa victoire, le coureur s’est confié sur la Grande Boucle française…

4 ans après son sacre sur le Tour de France, Geraint Thomas avait disparu des radars. Mais dimanche dernier, le Gallois a remporté le Tour de Suisse pour la première fois de sa carrière. En s’imposant devant Sergio Higuita, Thomas a montré qu’il avait encore des ressources. « J 'étais 2e ici en 2015, mais Simon Spilak m'avait passé et j'avais perdu pour 5 secondes. Je suis content d'avoir gagné cette belle et chaude course, car il faisait très chaud. Je suis vraiment heureux » déclarait-il dans des propos rapportés par Eurosport, après son triomphe. Le coureur a ensuite évoqué l’abandon d’Adam Yates, qui pourrait porter préjudice à l’équipe Ineos-Grenadiers : « Personne n'a pu courir de façon agressive, c'était plutôt de façon conservatrice. L'étape de Mendrisio a été super dure. Il fallait faire preuve de consistance et de constance. On a perdu notre leader Adam Yates malheureusement. »

Le Tour de France dans le viseur