Cyclisme

Tour de France : Journalistes, spectateurs… Bardet prévient tout le monde

Publié le 14 juin 2022 à 8h35 par La rédaction

Après un terrible abandon sur le Giro, Romain Bardet semble revenir en forme. Interrogé sur son état de santé et sa participation au Tour de France, le coureur de la team DSM s’est montré enjoué et sera sur la ligne de départ de la grande boucle française dans l’objectif de se faire plaisir.

Alors qu’il était bien positionné au classement général et qu’il tenait tête aux favoris, Romain Bardet a brusquement été contraint à l’abandon lors du Giro, faute d’un virus soudain. Le coureur de la Team DSM s’est confié dans des propos rapportés par Eurosport : « On ne switche pas du jour au lendemain. Physiquement, il m'a fallu un bon petit moment pour me remettre. Ce n'était pas épisodique ce que j'ai eu, à la maison non plus je n'étais pas bien. J'ai eu du mal à réaliser en rentrant, que cela me glisse entre les doigts sans avoir rien vu venir, il m'a fallu une semaine pour digérer la déception. Mais je suis de retour. Il y a plein de positif à retirer de tout ça : j'étais au niveau, en mesure de me battre avec les meilleurs sur un grand Tour. La préparation avait été très bonne. Ce n'est pas de chance que j'ai attrapé ce virus-là mais ça ne remet pas en cause tout ce travail ». Romain Bardet semble donc revenir peu à peu en forme, et vise maintenant un retour sur le Tour de France.

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2 — Romain Bardet (@romainbardet) June 13, 2022

« Je vais essayer de courir à l’avant ».