Cyclisme : Les confidences de David Gaudu sur le Tour de France

Publié le 13 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Après avoir remporté la 3ème étape du Dauphiné Libéré en s’imposant face à Wout Van Aert, David Gaudu se positionne de plus en plus comme l’homme performant de la formation FDJ. À quelques semaines du début du Tour de France, le français de 25 ans s’est exprimé sur son rôle et ses objectifs lors de la grande boucle française…

Après presque deux mois sans course, pour récupérer de chutes et de maladies, David Gaudu était au départ du Dauphiné Libéré. Lors de la 3e étape, le Français s’est imposé à la surprise générale, remportant la course au sprint face à Wout Van Aert. Malgré cette victoire d’étape, le coureur français s’est écroulé lors des dernières journées, il déclarait à cette occasion : « Je suis déçu, je m'excuse auprès de l'équipe. Il va falloir rebondir, se reposer, mais ça fait chier, je suis très très déçu. La troisième semaine du Tour est encore loin ». S'il n'avait pas de véritables objectifs sur le Dauphiné, il se préparerait au mieux en vu du Tour de France. Cependant, une question reste d’actualité : qui sera le réel leader de la formation FDJ ? En effet, Thibaut Pinot avait déclaré : « Il y a un an je vivais la période la plus difficile de ma carrière. En mai, juin 2021, il y a des jours où je pensais vraiment arrêter le vélo, car il n’y avait pas d’améliorations, on n’avançait pas. J’avais vu beaucoup de spécialistes, j’avais fait beaucoup d’examens. Au bout d’un moment, tu te poses des questions et tu te dis qu’il est peut-être temps de s’arrêter. Ce qui me fait rêver, avant de penser au général, c'est de gagner une étape de montagne. Moi, je partirai du Danemark pour gagner une étape. Faire 6e du Tour ou 8e de la Vuelta, ça ne m'intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir. Ce qui me fait vivre, ce sont les émotions ». Malgré tout, la FDJ ne s’est pas encore prononcée sur le nom du futur leader.

« On ne nous en a pas dit plus »