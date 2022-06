Cyclisme

Cyclisme : Froome peut-il viser le classement du Tour de France ?

Publié le 8 juin 2022 à 18h35 par Alexandre Higounet

Depuis une quinzaine de jours, Christopher Froome a démontré qu’il était désormais en réel progrès, que ce soit sur la classique du Mercantour ou lors des premiers jours du Dauphiné Libéré. Peut-il retrouver son niveau dans un mois au Tour de France, au point d’espérer un top classement à Paris ? Analyse.

Depuis quelque temps, les signaux d’un retour en forme de Christopher Froome commencent à poindre. Le quintuple vainqueur du Tour a ainsi terminé 11ème de la classique du Mercantour, très montagneuse, et ce mardi, dans un contexte relevé comme le Dauphiné Libéré, il n’a cédé qu’à quelques hectomètres du sommet du Sancy, terminant l’étape à la 35ème place, à 31 secondes du vainqueur David Gaudu. Interrogé à plusieurs reprises, l’Anglais n’a pas caché sentir du mieux quant à sa forme : « Le Mercantour fut une super journée pour l'équipe, grâce à la victoire de Fuglsang et à la deuxième place de Woods. Nous n'aurions pas pu demander mieux. On avait un plan avant la course, essayer de la durcir, notamment dans les trois dernières ascensions et je pense que les gars ont fait du bon boulot. Quant à moi, j'ai vu une grande amélioration au cours des deux derniers mois. Je viens de rentrer d'un camp d'entraînement et mes jambes vont bien. Maintenant j'essaye de retrouver mon ancien niveau ». Puis quelques jours plus tard : « J'ai fait de gros progrès au niveau de ma forme au cours des deux derniers mois, et j'espère continuer à m'appuyer dessus pour me mettre dans la meilleure position possible pour juillet ».

Ses progrès existent, mais ils ne sont pas suffisants

Un retour au top est-il envisageable ? Froome peut-il viser un top classement sur le Tour de France ? Même si dans le passé, l’Anglais a connu de nettes progressions de forme entre le mois de mai et le départ de juillet, il affichait tout de même déjà un gros niveau au Dauphiné. De plus, même si Froome va mieux, c’est indéniable, il part de trop loin pour viser le général sur le Tour. Ses progrès existent, mais ils ne lui permettent pas d’espérer mieux que de viser un top 30 à Paris. Froome tient plus quand ça grimpe désormais, c’est indéniable, mais il a tout de même été décroché par un groupe de trente au sommet du Sancy, qui n’est qu’une ascension de 2ème catégorie. La marge est trop grande pour un top classement sur le Tour.