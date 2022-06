Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Après sa victoire au Dauphiné, David Gaudu annonce déjà la couleur pour le Tour de France !

Publié le 7 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Quelques minutes après avoir remporté la troisième étape du Critérium du Dauphiné, David Gaudu ne cachait pas sa joie d’avoir soufflé la victoire sur la ligne à Wout Van Aert. Le coureur de la Groupama-FDJ en a également profité pour évoquer le prochain Tour de France dont il fait une priorité.

C’est une arrivée très particulière qui a eu lieu au sommet du Puy de Sancy, théâtre du final de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Alors que Wout Van Aert, persuadé de glaner le sprint, avait levé les bras quelques mètres avant de franchir la ligne d’arrivée, le coureur de la Jumbo-Visma s’est fait souffler la victoire d’un fil par David Gaudu, qui l’a finalement devancé d’une demi-roue. Une fin d’étape surprenante à laquelle ne s’attendait vraisemblablement pas le coureur de la formation Groupama-FDJ : « C'était un sprint assez bizarre et j'ai été le premier surpris en passant la ligne , a expliqué le français dans des propos rapportés par L’Equipe . J'étais un peu enfermé aux 500 mètres mais je ne me suis pas affolé. Dans le sprint, ça frottait un peu partout et, pour tout vous dire, je ne sais même pas par où je suis passé. Lorsque j'ai vu que je revenais sur Wout Van Aert, je me suis dit que c'était peut-être possible de jouer la gagne. J'ai vu qu'il commençait à se relever parce qu'il pensait avoir suffisamment d'avance. Je me suis dit « je vais le bouffer », et je l'ai bouffé. Lorsque j'ai vu que je venais de le devancer, ça a été une explosion de joie » a-t-il ajouté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @david_gaudu

Gaudu et le « gros objectif » du Tour