Cyclisme : Thibaut Pinot affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 7 juin 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Vainqueur d'une étape de montagne sur le Tour des Alpes, Thibaut Pinot arrive en forme sur le Tour de France. Après avoir vécu des mois de galères, le coureur de la Groupama-FDJ est prêt à se montrer lors de la Grande Boucle. Le Français ne fait pas du classement général une priorité, mais espère remporter au moins une étape, si possible la septième.

Agé de 32 ans, Thibaut Pinot revient de très loin. Après son fabuleux Tour de France 2019, durant lequel il avait aperçu la victoire avant d'être contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure, le coureur de la Groupama-FDJ a vécu une période cauchemardesque. Blessé au dos et dans l'incapacité d'exercer son métier en raison de la pandémie de Covid-19, le Français avait pensé à ranger définitivement le vélo. Mais après avoir pris la décision de poursuivre sa carrière, Pinot a retrouvé ses qualités de grimpeur. Troisième de la Grande Boucle en 2014, il a retrouvé le goût de la victoire lors du Tour des Alpes, remportant une étape de montage et mettant fin à une série de 1007 jours sans victoire. Après avoir joué le rôle d'équipier de David Gaudu lors du Mercan'Tour Classic, le Français disputera le Tour de Suisse dans les prochains jours avant de s'envoler vers le Danemark. Là où s'élancera la 109ème édition du Tour de France.





Pinot avait pensé à la retraite

Lors d'un reportage diffusé sur Stade 2 , Thibaut Pinot a accepté de revenir sur sa blessure au dos en 2021. Le Français a confirmé qu'il avait pensé à se retirer du peloton, à court de solutions. « Il y a un an je vivais la période la plus difficile de ma carrière. En mai, juin 2021, il y a des jours où je pensais vraiment arrêter le vélo, car il n’y avait pas d’améliorations, on n’avançait pas. J’avais vu beaucoup de spécialistes, j’avais fait beaucoup d’examens. Au bout d’un moment, tu te poses des questions et tu te dis qu’il est peut-être temps de s’arrêter » a lâché le coureur français, aujourd'hui à 100% de ses moyens. Actuellement dans ses Vosges natals pour préparer les prochaines échéances, Pinot a annoncé la couleur pour le prochain Tour de France.

« Faire 6e du Tour ou 8e de la Vuelta, ça ne m'intéresse plus »