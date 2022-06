Cyclisme

Cyclisme : Gaudu peut-il assumer le rôle de leader pour le Tour de France ?

Publié le 8 juin 2022 à 17h35 par Alexandre Higounet

David Gaudu vient de remporter brillamment la troisième étape du Dauphiné Libéré, s’imposant au sommet du Sancy devant Wout Van Aert. Une victoire qui pourrait faire le plus grand bien au grimpeur de la FDJ, à l’heure où la question de son statut pour les prochaines années, entre leader de haut niveau et lieutenant chasseur d’étapes, s’ouvre.

Leader de la Groupama FDJ pour ce Dauphiné Libéré, David Gaudu s’est imposé brillamment à l’occasion de la troisième étape, devançant Wout Van Aert lors de l’arrivée au sommet du Sancy et ne cachait pas sa joie après la course : « J'avais vu, avant que Wout Van Aert ne lève les bras, que je l'avais déjà passé. J'étais un peu loin, je me suis dit que ça n'allait pas le faire, et à 500 mètres je vois Kévin Geniets qui revient, je prends sa roue et quand ça lance, je suis un peu enfermé mais je sentais que j'avais de la force, j'ai tout mis... Au final je vois que Wout je le remonte à l'aspiration, je me dis "je vais aller le bouffer" et au final j'arrive à le bouffer ! Après toutes les galères que j'ai eues au mois de mars, ça fait une explosion de joie. Il n'y a pas trop les mots, je suis un peu ému parce que j'étais à la recherche d'une victoire comme ça depuis le début de l'année, il y a eu pas mal d'emmerdes. Les doutes sont derrière moi. Demain il y a un long contre-la-montre où je vais pouvoir me tester ».

Cyclisme : Thibaut Pinot affiche ses ambitions pour le Tour de France ! https://t.co/u4aDLlsx8Y pic.twitter.com/kV1BcNbkap — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Le Dauphiné Libéré fait office de test