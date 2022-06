Cyclisme

Tour de France ou pas ? L’heure de vérité va sonner pour Sagan

Publié le 9 juin 2022 à 14h35 par Alexandre Higounet

Peter Sagan revient d’un long stage de préparation aux Etats-Unis, destiné à le ressourcer et le remettre en ordre pour le Tour de France après un début de saison tronqué du fait d’un état de fatigue relativement inexpliqué, supposé lié à un covid long. Inscrit au Tour de Suisse, le coureur slovaque va vite savoir où il en est… Peut-il être prêt pour le Tour ? Les premiers indices ne sont pas forcément rassurants.

Peter Sagan, dont le début de saison a grandement été perturbé par un état de fatigue inexpliqué, mais dont on suppose qu’il est lié à un Covid long, sera-t-il en mesure de performer sur le Tour de France ? La question occupe probablement une bonne partie des réflexions de l’état-major de l’équipe Total Energies, qui doit forcément plancher aujourd’hui sur deux stratégies et deux formations pour la Grande Boucle , l’une avec le Slovaque, l’autre sans. Aujourd’hui, il apparaît impossible de répondre à la question, mais l’on devrait très rapidement en savoir plus, le leader des Total Energies revenant à la compétition cette semaine en Suisse, d’abord au Grand Prix du Canton d’Argovie le 10 juin, puis au relevé Tour de Suisse à partir du 12 juin.

Le Tour de Suisse en juge de paix