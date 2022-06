Cyclisme

Cyclisme : La fortune de Mbappé laisse perplexe cette star du Tour de France

A une semaine du Tour de France, Romain Bardet, deuxième cycliste français le mieux payé, s’est confié sur son salaire… et celui de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG. Le coureur de l’équipe DSM s’interroge sur la manière dont le champion du monde 2018 gère son argent.

L’argent est souvent un sujet tabou en France et davantage lorsqu’il s’agit de sport. Parmi les plus critiqués, on retrouve en tête de liste les footballeurs. Beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi ils perçoivent des salaires aussi importants à plusieurs 0. Et encore plus depuis la prolongation de contrat de Kylian Mbappé… Annoncé au Real Madrid pendant des mois, l’attaquant du PSG a vu circuler des sommes pharaoniques. Si les chiffres communiqués par Eurosport s’avèrent justes, Kylian Mbappé touchera 100M€ net par an ainsi que 300M€ de prime à la signature. De quoi donner le vertige… Lors de la conférence de presse de prolongation, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, maintenait que Mbappé aurait gagner plus en quittant le club de la capitale : « Jamais on n’a donné les chiffres. Mais ce n’était pas le plus important (dans sa décision, ndlr). Le plus important, c’était le projet sportif. Le club en Espagne aurait pu le payer plus ».

« Je sais de combien j’ai besoin pour être heureux »

Ce qui fait aussi parler, c’est la différence de salaires entre les disciplines. En Ligue 1, le salaire médian est de 40 000€ mensuels brut. Pour un cycliste français, il est de… 5 700€. Un écart énorme que certains observateurs ont du mal à accepter. En France, Julian Alaphilippe est le cycliste le mieux payé avec des émoluments pouvant atteindre 2,3M€ par an (hors primes), très loin du salaire de Kylian Mbappé. Pour Romain Bardet (qui touche 2M€ par an), son salaire lui suffit largement. « Je sais de combien j’ai besoin pour être heureux. J’ai une Porsche dans mon garage, une belle maison qui vaut un million d’euros. J’ai tout ce qu’il me faut. Et si je veux investir dans l’immobilier après ma carrière, je pourrai », explique le coureur français dans des propos relayés par Sports . fr .

« Je me demande ce qu’il fait de ce qu’il gagne »