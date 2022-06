Cyclisme

Tour de France : Ces coureurs qui peuvent faire tomber Pogacar

Publié le 28 juin 2022 à 20h35 par Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît une nouvelle fois comme le grand favori de la Grande Boucle, lui qui n’a montré aucun signe de faiblesse depuis sa deuxième victoire l’an dernier sur les Champs-Élysées, ils ne sont pas légion à pouvoir faire vaciller le champion de son trône. En étant réalistes, trois coureurs paraissent vraiment en mesure de battre le champion slovène. Analyse.

Double vainqueur sortant du Tour de France, Tadej Pogacar revient à la tête de sa formation UAE pour décrocher une troisième victoire. Le leader slovène s’avère aujourd’hui très difficile à déloger, tant il apparaît avoir de la marge en montagne sur la concurrence. Malgré tout, avec la configuration redoutable du Tour cette saison, Pogacar sera inéluctablement mis en danger. Quels sont les coureurs susceptibles de faire tomber le champion slovène ?

Si Jumbo-Visma joue sur le nombre avec ses deux cartes maitresses…

De manière tout à fait claire, le principal danger pour Tadej Pogacar proviendra de la Jumbo-Visma, avec son duo de leaders Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Outre le fait que les deux coureurs ont déjà prouvé qu’ils avaient l’étoffe de vainqueurs du Tour de France, qu’ils ont déjà montré qu’il pouvait faire le match avec Pogacar (Vingegaard l’avait par exemple mis à la limite il y a deux ans lors de la montée du Ventoux) et ils présentent l’avantage d’être à deux contre un. Si, au lieu de mettre le second au service du premier, comme elle a eu tendance à le faire ces deux dernières années, l’équipe hollandaise décide de jouer le nombre contre Pogacar, en jouant à fond sur ses deux cartes, elle pourrait créer une réelle zone de turbulence pour le champion de l’équipe UAE.

It’s your last chance to vote for your favourite visual!🗳 With your vote you also have a chance of winning a signed race cap😏 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 28, 2022

Vingegaard, le meilleur atout au final ?

Et ce d’autant plus que Jonas Vingegaard est encore jeune (25 ans) et qu’il démontre qu’il est toujours en phase de progression. Deuxième au Dauphiné Libéré derrière Roglic, il a par moment paru plus fort que son leader. Il s’est montré constant tout au long de la saison, avec une deuxième place de Tirreno Adriatico, une 6ème au Tour du Pays Basque et une victoire à la Drôme Classic, sans parler de sa victoire lors de l’étape reine du Dauphiné au Plateau de Salaison. Alors qu’on ne sait pas vraiment jusqu’où peut aller sa progression, il apparaît donc essentiel pour la Jumbo Visma de miser sur Vingegaard autant que sur Roglic pour faire vaciller Pogacar. Le coureur danois pourrait même créer la surprise cet été et tirer son épingle du jeu. Des deux Jumbos, il apparaît même le plus en mesure de détrôner Pogacar, car au final, on ne connaît pas trop ses limites là où l’on a déjà eu l’occasion de les cerner un peu chez son coéquipier.

Vlasov (Bora) a aussi la carrure

Derrière le duo de la Jumbo-Visma, existe-t-il vraiment d’autres coureurs capables de battre le tenant du titre ? Ils ne sont pas légion. L’un des prétendants crédibles est probablement à aller chercher du côté de la Bora-Hansgrohe et de son leader Aleksander Vlasov, qui est en progression constante et qui apparaît aujourd’hui très solide, et ce d’autant plus qu’il affiche un haut niveau de performance contre-la-montre, une donnée essentielle pour viser une victoire finale au Tour de France. Ses résultats le démontrent, avec une 3me place au général du Tour du Pays-Basque, sa victoire finale au Tour de Romandie et sa troisième place à la Flèche Wallonne. Sans compter qu’il aurait également remporté le Tour de Suisse s’il n’avait pas été contraint de quitter la course du fait d’un test positif au covid.