Tour de France : Des raisons financières qui expliquent le forfait d’Alaphilippe ?

Publié le 28 juin 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Le verdict est finalement tombé ce lundi. Alors que Julian Alaphilippe s’étant lancé dans un véritable contre-la-montre pour se remettre de ses blessures et être présent au départ du Tour de France, cela ne sera finalement pas le cas. En effet, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a tranché, Alaphilippe n’a pas été sélectionné. Toutefois, il semblerait que cette absence du double champion du monde ne soit pas uniquement pour des raisons physiques.

Suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne sera finalement pas au départ du Tour de France. Le double champion du monde y aura pourtant cru jusqu’au bout. Ce dimanche, il était d’ailleurs présent au championnat de France. Mais cela n’aura donc pas suffi pour Alaphilippe. Victime d’un pneumothorax, d’une fracture de l’omoplate et deux côtes cassées il y a quelques semaines, Alaphilippe n’a donc pas été appelé par la Quick-Step Alpha Vinyl. Une énorme bombe. « La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile. Car il est l’un des coureurs les plus emblématiques de l’équipe. Julian a travaillé dur pour se remettre en forme après ce qui lui est arrivé à Liège. Mais on sent que pour un coureur comme lui, il est toujours important d’être au top », a notamment expliqué Tom Steels, directeur sportif de l’équipe de Julian Alaphilippe.

We give you our strong and motivated eight-man team for #TDF2022 (1-23 July), which for the first time in history will start from Denmark: https://t.co/Pa7C4a94q0Photo: @BeelWout pic.twitter.com/FNiBdA2pN3 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 27, 2022

Un choix financier pour la Quick-Step Alpha Vinyl ?

A en croire les propos du directeur sportif de la Quick-Step Alpha Vinyl, si Julian Alaphilippe n’est pas au départ du Tour de France, c’est donc parce qu’il n’est pas en condition de s’aligner à Copenhague. Toutefois, cette énorme décision n’aurait pas forcément été dictée uniquement par des choix médicaux. L’aspect financier aurait également pu entrer en jeu concernant le choix de laisser Alaphilippe à la maison durant ce Tour de France. Ainsi, comme le rapporte Le Parisien , certains ont remarqué que la Quick-Step Alpha Vinyl avait sélectionné 3 coureurs danois pour cette Grande Boucle qui s’élance du Danemark. Kasper Asgreen, Michael Morkov et Mikkel Honoré seront donc au départ dans leur pays. De quoi interpeller au moment où Patrick Levefere, patron du Wolf Pack , recherche des partenaires au Danemark pour la saison prochaine. De quoi donc mieux séduire les investisseurs danois ? Certains y voient là une possible explication à l’absence de Julian Alaphilippe, mais aussi à celle de Florian Sénéchal, lui aussi laissé sur le bord de la route alors qu’il vient pourtant d’être sacré champion de France.

