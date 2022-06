Tour de France

Tour de France : Alaphilippe, toutes les explications sur son forfait

Publié le 27 juin 2022 à 14h35 par Arthur Montagne mis à jour le 27 juin 2022 à 14h40

De retour à la compétition dimanche à l'occasion des Championnats de France à Cholet, Julian Alaphilippe semblait à son aise et avait visiblement bien récupéré de son énorme chute survenue deux mois plus tôt lors de Liège-Bastogne-Liège. Et pourtant, l'équipe Quick-Step Alpha Vinyla annoncé le nom des coureurs qui disputeront le Tour de France. Une liste de laquelle le double champion du monde est absent.

Il y a deux mois, Julian Alaphilippe subissait une terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Résultat, le Français souffrait d'une fracture de l’omoplate, d’un hémopneumotorax et deux côtes cassées, ce qui a très largement handicapé sa préparation pour le Tour de France qui s'élancerait vendredi de Copenhague avec un contre-la-montre dans la capitale danoise. Cependant, le double champion du monde a fait le forcing pour maximiser ses chances d'être au départ de la Grande Boucle et a même repris la compétition dimanche à l'occasion des Championnats de France à Cholet. Et s'il ne s'est pas imposé, Julian Alaphilippe avait laissé une bonne impression. « On a fait ce qu’on a pu, et ça a marché. Remi (Cavagna) a vraiment durci la course, on savait Florian (Sénéchal) rapide au sprint donc on l’a gardé en dernière cartouche. Je suis content d’avoir pu l’aider. Je pense qu’il était le plus fort. J’ai pu faire une belle course. Je ne vais pas dire que j’ai pris beaucoup de plaisir, mais j’étais mieux que je pensais, donc je suis quand même content », expliquait même le coureur français à l'arrivée. Après avoir suivi cette course, Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, n'imaginait donc pas que Julian Alaphilippe ne prenne pas le départ du Tour de France. « Je respecte les considérations de ses employeurs et Julian est aussi un enjeu pour eux en termes de résultats et il n’y a pas que le Tour dans l’année. Mais vu sa forme et son envie d’y aller, je ne comprends pas qu’il y ait encore des doutes autour de Julian. Ce n’est que mon avis, mais il me semble que son encadrement a démontré depuis de nombreuses années sa capacité à le manager correctement. On peut lui faire confiance », assurait-il au Parisien .

We give you our strong and motivated eight-man team for #TDF2022 (1-23 July), which for the first time in history will start from Denmark: https://t.co/Pa7C4a94q0Photo: @BeelWout pic.twitter.com/FNiBdA2pN3 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 27, 2022

Alaphilippe n'est pas retenu du le Tour