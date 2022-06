Cyclisme

Tour de France : Dégoûtée, Marion Rousse s'agace

Publié le 30 juin 2022 à 22h35 par Ewen Robin

Journaliste et partenaire de Julian Alaphilippe, Marion Rousse est présente aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur pour commenter les éditions du Tour de France depuis quelques années. En 2020, la coureuse cycliste avait été la cible d’une caricature dégradante de la part du journal L’Humanité. Un épisode qui lui reste toujours en travers de la gorge…

On retrouvera Marion Rousse au départ du Tour de France, vendredi prochain. Coureuse cycliste et consultante pour France Télévision, la native de Saint-Saulve a commenté la Grande Boucle avec Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur. Lors de l’année 2020, Marion Rousse avait été ciblée par une caricature sexiste et dégradante la représentant dans le journal L’Humanité . L’ancienne championne de France de cyclisme sur route y était alors représentée dénudé, allongée sur un lit aux côtés du coureur français Julian Alaphilippe, son compagnon. Elle lui demandait alors : « Julian, pouvez-vous répondre aux questions de France TV ? », le champion du monde acquiesçant, la langue pendante. Furieuse, la journaliste avait déclaré : « "L'Humanité" porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision ». Une caricature qui avait suscité une grande polémique dans le monde du sport.

Le dessin d'Alaphilippe et Rousse n'est toujours pas passé

À la suite de cet épisode, le média avait décidé qu'il ne collaborerait plus avec le dessinateur Espé , auteur de cette caricature. « Nous nous réjouissons de l'arrêt de la collaboration entre notre quotidien, le dessinateur Espé et le chroniqueur Antoine Vayer dont ce dernier illustrait les textes », avait indiqué L’Humanité . « Mon but n'était absolument pas de blesser, je n'ai pas pensé à mal, c'est juste de la caricature. J'ai voulu évoquer la porosité entre médias et sport et j'ai voulu m'inspirer des dessins de Tex Avery », avait également expliqué Espé.

Le coup de gueule de Marion Rousse