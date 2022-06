Tour de France

Tour de France : Pinot est passé tout près d'une nouvelle catastrophe

Publié le 29 juin 2022 à 18h35 par Baptiste Lefilliatre

Quelques jours après avoir été testé positif au Covid-19 à l’issue du Tour de Suisse, c’est le grand soulagement pour Thibaut Pinot. Le grimpeur de la Groupama-FDJ pourra bel et bien être au départ du Tour de France, puisqu’il n’est plus contaminé par le virus.

Les derniers jours du Tour de Suisse, disputé entre le 12 et le 19 juin dernier, ne se sont pas vraiment déroulés comme prévu. En effet, un cluster s’est formé au sein du peloton, et plus de 70 coureurs au total ont été testés positifs au Covid. Un foyer de contaminations qui a eu un rôle majeur dans le déroulement de la course, puisque Aleksandr Vlasov, à l’époque leader du classement général, a été contraint à l’abandon après avoir attrapé le virus, alors que la victoire finale lui tendait les bras.

Thibaut Pinot aussi contaminé pendant le Tour de Suisse

Parmi les 70 contaminés pendant le Tour de Suisse, un coureur bien connu du public français, qui en a fait l’un de ses chouchous : Thibaut Pinot. Le grimpeur de la Groupama-FDJ qui a brillé en s’adjugeant la septième et avant-dernière étape (avant de finir à la quatorzième place du général), a bel et bien été testé positif au Covid à l’issue de la compétition. Un énorme coup dur pour le Français, qui voyait sa participation au Tour de France plus que compromise, lui qui a déjà connu tant de désillusions lors des précédentes éditions.

Thibaut Pinot et Stefan Küng sont désormais aptes à prendre le départ du Tour de France. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19 juste après le Tour de Suisse. pic.twitter.com/AJbqRi48Yd — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 29, 2022

Panique à quelques jours du Tour de France

La propagation du Covid au sein des participants au Tour de Suisse a semé la panique dans le monde du cyclisme, à quelques jours seulement du grand départ du Tour de France, qui aura lieu ce vendredi avec un contre-la-montre individuel long de 13,2 kilomètres dans les rues de Copenhague (Danemark). C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’Union Cycliste Internationale a pris la décision de modifier le protocole sanitaire qui sera mis en vigueur pendant la Grande Boucle , afin de limiter au maximum une cascade d’abandons lors de la course. Parmi les règles mises en place, un test antigénique à effectuer à J-2 de la première étape.

Thibaut Pinot finalement apte à faire le Tour !