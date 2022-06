Tour de France

Tour de France : Un Français maillot jaune à Paris ?

Publié le 29 juin 2022 à 17h35 par Alexandre Higounet

Alors qu’aucun Français n’a gagné le Tour de France depuis Bernard Hinault en 1985, soit 37 ans, la même question revient chaque année au départ : un coureur tricolore est-il en mesure de ramener enfin le maillot jaune à Paris ? Analyse des forces en présence parmi les meilleurs éléments de l’hexagone.

Aujourd’hui, lorsque l’on évoque une éventuelle victoire finale d’un Français sur les Champs-Élysées, il est clair que l’on reste dans des probabilités relativement faibles, mais qu’elles ne sont pas nulles. S’ils ne sont pas légion, quatre coureurs hexagonaux peuvent rêver à un éventuel triomphe au Tour de France, deux avec sans doute plus de certitudes.

Bardet la meilleure carte

En l’état actuel des forces en présence, un coureur se dégage nettement : Romain Bardet. Le leader de la DSM s’est en effet montré très impressionnant lors du Giro, où il figurait parmi les trois plus forts et était réellement en course pour la victoire finale… avant d’être rattrapé par un mauvais virus à l’estomac qui l’a contraint à l’abandon. Bien remis depuis, Bardet postule donc au Tour de France avec un état de fraîcheur quasiment intact. Et si le coureur est parvenu à conserver son niveau de forme du Giro, alors il sera assurément à la lutte pour une victoire finale. Bien sûr, il faudra pour cela qu’il bénéficie de circonstances de course lui permettant d’obtenir un avantage en temps sur les trois favoris que sont Pogacar, Roglic et Vingegaard. Mais compte tenu du parcours particulièrement « piégeux » bâti par Christian Prudhomme et son équipe, notamment lors de la première semaine, il est tout à fait possible que certains grands leaders se retrouvent à plus de 10 minutes au général. Ce qui laisserait alors à Romain Bardet une marge qu’il pourrait bien conserver longtemps…

Pinot peut créer la surprise…

Le deuxième grand leader pour qui l’on peut rêver d’un maillot jaune à Paris reste bien sûr Thibaut Pinot. Certes, le coureur français n’a rien démontré d’étincelant cette saison permettant d’assurer qu’il est revenu à son meilleur niveau, celui du Tour 2019, où il paraissait armé pour une victoire finale à Paris avant que son élongation à la cuisse ne finisse pas emporter ses rêves de maillot jaune. Pour autant, Pinot n’a pas non plus été hors du coup et il est possible qu’il ait un peu caché son jeu au Tour de Suisse, où il est juste sorti de sa boîte pour aller chercher une victoire d’étape en montagne, sans jouer le général. Idéal pour la confiance. Idéal pour aborder le Tour sans pression. Idéal pour surprendre… Après son succès en Suisse, le leader de la Groupama FDJ s’est en tout cas montré serein : « Je l'ai toujours dit, je fais du vélo pour gagner. Je ne suis plus dans la même période qu'avant ma chute. J'ai juste envie de gagner des courses et le reste ça m'importe peu ».

Si Gaudu éviter le jour « sans »

Derrière ces deux têtes d’affiche, deux autres coureurs tricolores ont l’étoffe pour viser le général : David Gaudu et Guillaume Martin. Même s’ils paraissent un peu en retrait par rapport à Bardet et Pinot, Gaudu et Martin restent des valeurs sûres, capables d’aller chercher un top 5 sur le Tour de France, ce qui fait qu’ils ne peuvent non plus être totalement rayés pour une victoire finale. Surtout Gaudu, qui peut lutter avec les tous meilleurs en montagne, et qui s’il gagne en constance sur trois semaines, peut assurément réserver de grandes surprises.