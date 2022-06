Cyclisme

Absent du Tour de France, Alaphilippe est confronté à une grande menace

Ce sera le grand absent du Tour de France 2022 qui s'élancera ce vendredi de Copenhague pour un prologue dans les rues de la capitale danoise. Julian Alaphilippe ne pourra effectivement pas étrenner son maillot de champion du monde sur les routes de la Grande Boucle et cela ne sera pas sans conséquence, notamment au classement UCI où ses concurrents pourraient bien prendre le large.

C'est un coup de tonnerre. Deux mois après son énorme chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe avait tout tenté pour être apte pour le Tour de France et semblait même à son avantage pour son retour à la compétition lors des Championnat de France. Cependant, le double champion du monde est visiblement encore un peu juste physiquement puisque il ne sera pas au départ de la Grande Boucle ce vendredi à Copenhague. « La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile à prendre, car il est l'un des coureurs les plus emblématiques de l'équipe et nous avons écrit tant de grands moments ensemble sur le Tour. Julian a travaillé dur pour revenir en forme après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on sent que pour un coureur comme lui, il est toujours important d'être au top de son jeu et d'être capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton dans une course comme Le Tour. C'est pourquoi nous avons décidé de lui donner plus de temps pour récupérer et retrouver sa condition, afin qu'il puisse être à 100% pour la deuxième partie de la saison », expliquait Tom Steels, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl. Un gros coup dur pour le Français.

Alaphilippe déçu de ne pas être sur le Tour de France

En effet, Julian Alaphilippe, qui nourrissait de grand espoir et avait l'ambition d'étrenner son maillot de champion du monde sur les routes du Tour de France pour une deuxième fois de suite, ne cachait pas sa déception : « J'ai une affection naturelle pour la course, de par mes jours dans le maillot jaune au cours des trois dernières saisons, mes victoires d'étape et beaucoup d'autres grands souvenirs avec mes coéquipiers. Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays natal est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l'équipe. En même temps, je la comprends parfaitement, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Je veux souhaiter bonne chance à mes coéquipiers de Quick-Step Alpha Vinyl, je sais qu'ils feront tout pour essayer d'avoir une grande course. Je vais maintenant me concentrer pour retrouver ma meilleure forme, car je suis motivé pour faire une bonne deuxième partie de saison ». Une absence qui ne sera pas sans conséquence.

Une catastrophe au classement UCI ?

En effet, Julian Alaphilippe risque d'en subir les conséquences au classement UCI. Quatrième avant sa chute qui l'a éloigné de la compétition pendant deux mois, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl n'est plus que dixième avec 2154,67 points. Julian Alaphilippe risque donc de voir s'échapper devant lui ses principaux concurrents. Jonas Vingegaard, septième avec 2403 points fait partie des outsiders pour le Tour de France et a donc de fortes chances de prendre le large, tout comme Mathieu Van der Poel, neuvième (2222 points).

Alaphilippe ne sera peut-être plus numéro 1 français

Mais surtout, Julian Alaphilippe pourrait perdre son statut honorifique de numéro 1 français. Et pour cause, Benoit Cosnefroy, douzième avec 1868 points peut légitimement prétendre à ce statut en cas de quelques coups d'éclat sur le Tour de France. Le coureur d'AG2R Citroën Team est largement en mesure de remporter une victoire d'étape ce qui lui permettrait de passer de devancer Julian Alaphilippe, au moins temporairement puisque le double champion du monde aura la fin de saison pour se rattraper.