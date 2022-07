Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Van Aert, Ganna... La grosse annonce du Maillot Jaune

Publié le 1 juillet 2022 à 21h35 par Baptiste Lefilliatre

Vainqueur surprise de la première étape du Tour de France, Yves Lampaert était le premier surpris d’avoir été le plus rapide lors du contre-la-montre disputé dans les rues de Copenhague. Le coureur de la Quick-Step a également fait part de son immense joie d’être le tout premier Maillot Jaune de cette édition 2022.

Jour J pour le Tour de France ! C’est ce vendredi que les 176 coureurs engagés ont disputé l’étape inaugurale de la Grande Boucle , un contre-la-montre individuel d’une distance de 13,2 kilomètres disputé dans les rues de la capitale du Danemark, Copenhague. Une étape qui semblait promise aux rouleurs. Parmi les favoris, on retrouvait notamment Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), double champion du monde en titre de la spécialité, et déjà vainqueur de cinq contre-la-montre cette saison. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) était également attendu sur cette étape, d’une distance assez courte et qui ne présentait aucune réelle difficulté.

Des coureurs pris au piège de la pluie

Même si la fête battait son plein dans le centre-ville de Copenhague, avec une foule des grands jours, la pluie s’est invitée et est venue perturber les plans. Plusieurs coureurs ont été pris au piège, à l’image du Suisse Stefan Bissegger (EF Education Nippo), qui a chuté alors qu’il négociait un virage à droite.

Un vainqueur surprenant !

Grand favori du Tour de France 2022, dont il est le double tenant du titre, Tadej Pogacar aurait pu s’emparer dès la première étape du Maillot Jaune. Le coureur d’UAE Team Emirates a terminé à la troisième place du jour, alors qu’il fait office de grand favori pour sa propre succession. Du côté des français, Romain Bardet (DSM) et David Gaudu (Groupama-FDJ) ont limité la casse, puisqu’ils terminent respectivement à 45 et 50 secondes du grand vainqueur du jour : Yves Lampaert.

«Je n’attendais vraiment pas ça !»