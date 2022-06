Cyclisme

Tour de France : Un podium pour Romain Bardet ?

Publié le 30 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Malchanceux au Tour d’Italie, terrassé par un virus à l’estomac alors qu’il était à la lutte pour la victoire finale et figurait parmi les trois plus forts de l’épreuve, Romain Bardet revient sur le Tour de France. Que peut espérer le leader français de la DSM ? Compte tenu du niveau qu’il a affiché sur le Giro, un podium est-il envisageable ? Analyse.

Il y a quelques jours, Romain Bardet a accordé un entretien au quotidien l’Equipe au sujet de ses ambitions sur le Tour de France après son abandon sur le Tour d’Italie, où il figurait très clairement à la lutte pour la victoire finale : « J'ai envie de courir chaque étape comme si c'était une classique. Je ne vais pas me relever, mais je ne serai pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro. Je veux saisir toutes les opportunités possibles. Et puis, avant de penser au général, il faut déjà passer la première semaine de course... Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres coureurs, mais je trouve que l'entame de course fait vraiment peur. Au bout de trois, quatre jours, je m'attends à voir déjà quelques cadors rentrer à la maison. Le vent, les bordures, les pavés, la nervosité... Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça va être la guerre ».

« C’était la première fois où je me sentais autant dans le match sur un grand tour »

Le coureur auvergnat ressort en tout cas costaud de l’épisode Giro : « Ce que j'ai vécu en Italie me pousse à y croire encore. Je retiens donc du positif, même si ça a été dur à vivre. À 31 ans, c'était la première fois où je me sentais autant dans le match sur un grand tour. J'étais bien, confiant, serein, je savais exactement où ça allait, je ne me sentais pas à ma limite. À tous les points de vue, ça se passait comme je l'avais espéré. Est-ce que ça se représentera encore ? Je ne sais pas. Mais ça m'a rappelé que je pouvais être au niveau. Ce n'est pas rien ».

Embarquer dans un avion bondé pour le Grand Départ quand 90% des passagers ne portent pas le masque. Premier stress test. @LeTour is on. 🤞 — Romain Bardet (@romainbardet) June 28, 2022

Il a déjà terminé sur le podium

Au-delà du fait que Romain Bardet a bien sûr un podium dans les jambes, il l’a déjà démontré dans le passé (2ème en 2016 et 3ème en 2017), il reste la question de son état de fraîcheur physique et mentale pour cela. Au niveau physique, a priori, les feux sont au vert. Bardet a bien récupéré de son virus, il n’a pas été suffisamment loin dans le Giro pour entamer sérieusement ses réserves, et vu le niveau de forme qu’il tenait alors, il y a fort à parier qu’il soit encore à un très haut niveau aujourd’hui.

Une fenêtre de tir mentale

Reste sa fraîcheur mentale : le champion français sera-t-il en situation de se mobiliser à nouveau pour le général, avec toute la pression que cela implique et la concentration que cela nécessite ? Au-travers des réponses de l’Auvergnat, on comprend qu’il cherche avant tout à s’en protéger, sans pour autant renoncer à l’idée d’une top place à Paris, cherchant l’ambition sans avoir la pression. Son grand objectif étant le Giro, sur lequel il a répondu présent malgré un abandon pour lequel il ne peut rien, Romain Bardet peut arriver à trouver cette fenêtre de tir mentale. S’il parvient à se mettre dans ses dispositions d’esprit, alors le coureur de la DSM pourrait bien réserver une excellente surprise sur ce Tour, d’autant qu’il s’annonce particulièrement éprouvant nerveusement. S’il arrive aussi motivé que libéré, le coureur français, avec ses jambes du Giro, paraît en situation pour réaliser une très grande performance.