Cyclisme - Tour de France : Une grande innovation sur le parcours 2025 !

Ce mardi, le patron du Tour Christian Prudhomme a dévoilé le parcours de l’édition 2025 du Tour de France. Et s’il présente comme prévu quelques grands retours, comme la montée de Superbagnères au-dessus de Bagnères-de-Luchon ou celle de La Plagne dans les Alpes, deux hauts-lieux des années 80 et très peu empruntés depuis, voire pas du tout concernant Superbagnères, le profil du Tour 2025 présente une innovation majeure.

Eviter les enchaînements d’étapes de plaine

Elle intervient notamment lors de la première semaine. Le Grand départ se tenant dans le Nord, et les organisateurs souhaitant éviter un enchaînement d’étapes pour sprinters, ils ont mis en place plusieurs étapes avec un maximum de côtes, parfois dans le vent, comme une succession de petit Liège-Bastogne-Liège du Grand Départ jusqu’à la sortie de la Bretagne, créant un terrain propice aux offensives, qu’elles soient pour le gain de l’étape ou même pour le maillot jaune, ouvrant du coup un réel champ d’incertitudes sur le scénario de la course.

« On a traqué la moindre cote sur les premières étape »

Au micro de L’Equipe, Christian Prudhomme n’a pas caché qu’ils avaient traqué la moindre cote en première semaine : « À partir du moment où on décide de partir des Hauts-de-France puis d'aller en Bretagne, on sait qu'on ne sera pas en montagne. En revanche, on a traqué la moindre côte sur toutes ces premières étapes, aucune n'a pu nous échapper. Ça fait quinze ans qu'on fait en sorte que la première semaine ne soit plus dessinée avec des étapes plates comme autrefois. Il ne faut pas se tromper, celle-ci en 2025 sera une première semaine de plaine en faux-semblant. Parce qu'entre le final à Boulogne, la rampe de Saint-Hilaire avant l'arrivée à Rouen, ou encore Mûr-de-Bretagne à passer deux fois, comme en 2021, les puncheurs seront servis. Ces étapes sont faites pour des coureurs du style Liège-Bastogne-Liège et donc parmi eux des potentiels vainqueurs du Tour. En tout et pour tout, il y a six étapes pour sprinteurs sur ce Tour 2025 dont potentiellement quatre durant les dix premiers jours. Sans aucune certitude que ce soit à chaque fois des sprints massifs ».