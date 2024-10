Cyclisme - Tour de France : Battre Pogacar ? L'appel à Vingegaard lancé par un équipier

Alexandre Higounet

L’an prochain, l’équipe Visma-Lease A Bike repartira au combat pour le maillot jaune face à Tadej Pogacar, avec cette fois l’intention de réellement lutter jusqu’au bout. Et pour cela, Victor Campenaerts, l’un des gros recrutements opérés par l’équipe hollandaise au service de Jonas Vingegaard, n’a pas hésité à lancer un appel à l'intention de son futur leader danois.

Victor Campenaerts, la machine à rouler belge de la formation Lotto Dstny, a décidé de changer d’air cet hiver, en rejoignant l’équipe Visma-Lease A Bike, avec l’intention de se mettre au service de Jonas Vingegaard dans sa quête du Tour de France.

« Pogacar ? Il attaque et tout le monde sait qu’il va aller au bout »

Invité du podcast Matt Sephens Unplugged, Campenaerts a ainsi expliqué, dans des propos relayés par le site du Het Nieuwsblad : « Je suis très motivé à l’idée de remporter le Tour de France en tant qu’équipier. Etre retenu dans l’équipe du Tour sera difficile, mais c’est ce que je veux. Je pense que je peux encore gagner, mais il est difficile de faire quelque chose de plus grand que de remporter une étape du Tour ou de battre le record du monde de l’heure (deux titres qui figurent à son palmarès, ndlr). Ce serait bien maintenant de faire partie de l’équipe qui remporte le Tour de France ».

« Nous avons besoin d’un Jonas en pleine forme »

Mais pour cela, Victor Campernaerts sait qu’il faudra dominer Tadej Pogacar. Et le champion belge mesure l’ampleur de la tâche, et à quel point le leader slovène est apparu au-dessus du lot cette saison : « Ce qu’il a montré est tellement incroyable. Ce n’est pas un crime de dire que c’est devenu un peu ennuyeux à regarder. Il attaque et personne ne doute qu’il puisse finir ». Campenaerts sait que pour avoir une chance, il faudra que Jonas Vingegaard arrive au maximum de sa condition, et il n’a pas hésité à lancer un appel au Danois, conscient qu'il lui faudra encore hausser son niveau. Un appel sympathique, mais qui raisonne entre les lignes comme un début de mise de pression avec en filigrane le message que si lui est prêt à se mettre minable pour faire gagner le Danois, il faut que ce dernier puisse faire le match avec Pogacar : « J’espère que Jonas n’aura plus de revers et qu’il sera prêt pour le battre. Pogacar n’a pas encore terminé son apogée. Nous avons besoin de Jonas en pleine forme. J’espère que Remco Evenepoel pourra aussi faire quelques pas dans la bonne direction. Si les trois coureurs se battent pour la victoire, cela deviendra évidemment bien plus intéressant ».