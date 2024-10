Cyclisme - Mercato : Team TotalEnergies, une grande nouvelle pour oublier Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Après avoir enregistré le « non » de Julian Alaphilippe au mois d’août, le Team TotalEnergies a su magnifiquement rebondir en activant en urgence son plan B. Il a été achevé ces dernières heures par l’officialisation d’une nouvelle très importante pour l’équipe, garantissant son niveau sportif dans les classements généraux des Grands Tours.

Dans le courant du mois d’août, Jean-René Bernaudeau, le boss de l’équipe TotalEnergies, avait enregistré une très mauvaise nouvelle lorsque Julian Alaphilippe, en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, l’avait appelé pour lui signifier qu’il ne signerait pas dans l’équipe et qu’il allait rejoindre la formation Tudor.

Le plan B activé après le « non » de Julian Alaphilippe

Le Team TotalEnergies avait en effet bâti son projet pour les prochaines saisons autour de l’arrivée du double champion du monde, tant pour sécuriser l’engagement de Total Energies comme sponsor principal, qui était d’ailleurs disposé à augmenter son apport si le Français signait, que pour faire franchir un palier sportif à l’équipe tout en permettant de garantir des invitations aux plus grandes courses. Tout cela tombait donc à l’eau et force est de constater que Bernaudeau et son staff ont su magnifiquement rebondir en activant en urgence leur plan B.

La prolongation de Steff Cras, le dernier étage de la fusée

Grâce à l’engagement confirmé de Total Energies, qui a accepté d’utiliser une partie du « budget Alaphilippe » pour financer le recrutement, l’équipe vendéenne a recruté très malin, à l’image de ce qu’elle avait réalisé l’hiver dernier avec Jordan Jegat et Thomas Gachignard, en allant chercher des coureurs du niveau continental ayant démontré qu’ils pouvaient évoluer bien plus haut, tout en prolongeant plusieurs gros coureurs en fin de contrat, comme Sandy Dujardin, Emilien Jeannière ou encore Matteo Vercher, deuxième d’une étape du Tour de France l’été dernier. Et à ce titre, le Team TotalEnergies a officialisé hier une dernière prolongation majeure, essentielle même, celle de Steff Cras, son leader de Grands Tours, qui a démontré qu’il avait le niveau pour faire Top 10 du Tour de France. S’il avait été épargné par les chutes ces deux dernières années, le grimpeur belge y serait probablement déjà parvenu. Avec la prolongation pour un an de Steff Cras, l’équipe vendéenne boucle de la plus belle des manières son plan activé au mois d’août.