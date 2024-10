Cyclisme - Mercato : Une concurrence avec David Gaudu ? La réponse sans détours de Guillaume Martin

Alexandre Higounet

Après cinq saisons passées au sein de l’équipe Cofidis, Guillaume Martin a décidé de changer d’air en rejoignant la formation Groupama-FDJ, dans l’un des grands mouvements de l’intersaison en France. A l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net, le leader français a expliqué ce choix et a répondu aux interrogations sur la cohabitation avec David Gaudu, l’autre leader de la Groupama-FDJ sur les Grands Tours.

En rejoignant l’équipe Groupama-FDJ, après avoir passé cinq saisons au sein de la formation Cofidis, Guillaume Martin, l’un des rares leaders français sur les Grands Tours, a créé l’événement. Pourquoi a-t-il opté pour la Groupama-FDJ ? Quel y sera son rôle et ses ambitions ? A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, le leader tricolore a livré sa version des faits, pointant la nécessité de se relancer par un changement d’équipe, sans remettre en cause le constat dressé par Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, selon lequel il s’était un peu « tassé » à très haut niveau ces deux dernières années.

« Initialement, j’avais plutôt en tête de retrouver une expérience à l’étranger, mais… »

S’il avoue avoir dans un premier temps songé à repartir vers une équipe étrangère, Guillaume Martin a été convaincu par le discours tenu par la direction sportive de l’équipe Groupama-FDJ : « Ce qui a fait pencher les choses, ce sont vraiment les échanges que j'ai pu avoir avec notamment Julien Pinot et Philippe Mauduit, qui ont été mes premiers interlocuteurs à la fin du printemps. Et c'est vrai qu'initialement, en début d'année, j'avais plutôt en tête de retrouver une expérience à l'étranger. Et puis, leur discours m'a vraiment convaincu. Et je pense que c'est une équipe qui s’est ouverte à un professionnalisme qui n'a rien à envier aux meilleures formations mondiales, tout en gardant un esprit familial, une certaine bienveillance à l'égard des coureurs. Et pour moi, c'est le combo gagnant pour la performance, c'est de réussir à faire les choses de manière très sérieuse, très scientifique, tout en étant dans un environnement de confiance et de sérénité ».

« David Gaudu ? On voit qu’aujourd’hui, avoir plusieurs leaders est plus un atout qu’un désavantage »

De surcroit, Guillaume Martin se dit convaincu d’un leadership à deux têtes avec David Gaudu : « Sur les programmes de courses, on a commencé à évoquer les choses, mais ça va se préciser plutôt sur le mois de décembre. Après, vous avez parlé de concurrence (avec Gaudu), moi je ne le vois vraiment pas du tout comme ça. Là, on était concurrent jusqu'à l'an dernier parce qu'on avait des maillots différents. Ce ne sera absolument plus le cas désormais. Je pense qu'on voit dans le cyclisme moderne que le fait d'avoir plusieurs cartes dans son effectif et plusieurs leaders, c'est plus un atout qu'un désavantage. On voit avec quelles cartes se présentent au départ les équipes comme UAE Team Emirates ou Visma | Lease a Bike. Le fait d'être au départ d'un Liège-Bastogne-Liège avec David Gaudu, Valentin Madouas, Romain Grégoire, Rudy Molard, Quentin Pacher... ça peut nous permettre de jouer et de chacun obtenir des meilleurs résultats. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis absolument pas inquiet à ce niveau-là ».